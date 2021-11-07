По сообщению Министерства транспорта Российской Федерации, на Крымском мосту пройдут тренировки по противопожарной безопасности

В период с 00.00 8 ноября до 23.59 11 ноября на Крымском мосту будут проводиться тренировки по противопожарной безопасности, в связи с чем возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста.
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