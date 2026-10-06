Громкое дело на Кубани: бывшего депутата Дорошенко взяли за хищение 2 млрд на дорогах

В Армавире задержали Андрея Дорошенко — экс-депутата Госдумы от «Единой России». Его подозревают в особо крупном мошенничестве (ч.
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Да здравствует русская брюмер! Без него вся структура так и будет медленно догнивать.
И.что ЕР,снова промолчит. .В тихую заберут мандат.. вот если бы из КПРФ поймали. То весь год бы трезвонили во все колокола.
Число ворюг во власти и при власти зашкаливает! Как бесов, которых изгонял из одержимого Христос- имя им легион.
есть ли в этой среде те, кто вне "хищений"? вопрос риторический, ибо за средой видна система.
Только смертная казнь может остановить этих тварей
Единую Россию давно пора разогнать. Этих тварей интересуют только деньги. Володин уже миллиардер, а сколько там еще таких тварей.
Опять и снова. Партия воров - партия власти. Почему от руководства партии на краевом уровне, на федеральном уровне ни слова о воре - члене партии? Или что - воруй, мы прикроем?