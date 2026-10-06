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Аргументы недели

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Громкое дело на Кубани: бывшего депутата Дорошенко взяли за хищение 2 млрд на дорогах

Громкое дело на Кубани: бывшего депутата Дорошенко взяли за хищение 2 млрд на дорогах

В Армавире задержали Андрея Дорошенко — экс-депутата Госдумы от «Единой России». Его подозревают в особо крупном мошенничестве (ч.

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Новый комментарий от пользователя
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Горыныч

Опять и снова. Партия воров - партия власти. Почему от руководства партии на краевом уровне, на федеральном уровне ни слова о воре - члене партии? Или что - воруй, мы прикроем?