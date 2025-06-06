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«Снесли до фундамента»: Зеленский психанул - ВКС России добили Херсонскую администрацию

«Снесли до фундамента»: Зеленский психанул - ВКС России добили Херсонскую администрацию

БлокнотРУ Частично обрушившееся утром 5 июня в результате падения авиабомбы здание оккупационной украинской администрации Херсона добили второй бомбой уже в обед.

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