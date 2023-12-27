Запад готовится к сепаратным переговорам с Россией

Ровно два года назад с нами пытались сыграть партию — и карты держали шулера. Теперь, судя по последним публикациям в самых что ни есть глобалистских медиа, у игроков дрожат руки, и сдать колоду так, как хотелось бы, не получается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии