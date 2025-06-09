Рефрижераторы и информационная война

Иностранные репортёры и журналисты были? да были и всё видели .да всё видели и чего мурлычат на западе эти умники-боятся а чего -правды-смешно смотреть на Европу.как она трясётся за свой имидж-демократия в глазаз а на деле такие же вруны и шуты.

SI

Sergey Ivanov

Ну а мы- то зачем в благородство играем? И почему мы должны идти на поводу у ВСУ? Инициатива у нас. Так давайте ее использовать! Итак, сообщаем противной стороне дату, когда прибудет груз- 200. Если их эта дата не устраивает- это их проблема. Подгоняем состав к границе и вываливаем трупы в канаву! Разворачиваемся и уезжаем. Только надо подгадать, чтобы ветер в сторону Киева дул...