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Рефрижераторы и информационная война

Рефрижераторы и информационная война

Эти выходные с особенной силой демонстрируют цену регулярно раздающихся всхлипов, как у нас никто (вариант: никто, кроме военкурятника) не умеет в информационную войну.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Не проще их похоронить, списки погибших есть.
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7 час.
Вячеслав 5
Иностранные репортёры и журналисты были? да были и всё видели .да всё видели и чего мурлычат на западе эти умники-боятся а чего -правды-смешно смотреть на Европу.как она трясётся за свой имидж-демократия в глазаз а на деле такие же вруны и шуты.
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6 час.
SI
Sergey Ivanov
Ну а мы- то зачем в благородство играем? И почему мы должны идти на поводу у ВСУ? Инициатива у нас. Так давайте ее использовать! Итак, сообщаем противной стороне дату, когда прибудет груз- 200. Если их эта дата не устраивает- это их проблема. Подгоняем состав к границе и вываливаем трупы в канаву! Разворачиваемся и уезжаем. Только надо подгадать, чтобы ветер в сторону Киева дул...
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2 час.
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