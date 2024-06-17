Украинский эксперт затребовал лишить Россию прав на Черном море

Россия не может иметь никаких прав на Черном море, а ее флот должен быть ликвидирован. Об этом в рамках Балкано-Черноморского форума по безопасности заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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