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Украинский эксперт затребовал лишить Россию прав на Черном море

Украинский эксперт затребовал лишить Россию прав на Черном море

Россия не может иметь никаких прав на Черном море, а ее флот должен быть ликвидирован. Об этом в рамках Балкано-Черноморского форума по безопасности заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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