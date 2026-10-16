Пока неясно, смогут ли демонстрируемые функции автомобиля использоваться на дорогах общего пользования Компания Tesla продемонстрировала возможности нового электрического спорткара Roadster, который во время испытаний совершил переворот в воздухе и проехал по изогнутой рампе вверх колесами.