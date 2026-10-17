Одесса может вслед за Киевом столкнуться с энергетическим коллапсом. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин назвал соци...
- ГБ Зеленский заявил ...
- ГБ Агония в ВСУ, бро...
В Англии то свет и тепло есть, а чего нет в Киеве это не их проблема! Главное должны воевать до последней уже киевлянки!