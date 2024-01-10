10 распространённых ошибок, которые сокращают срок службы плиты

Не повторяйте их, если хотите, чтобы техника служила долго и исправно.1. Игнорировать руководство пользователя Конечно, читать его очень скучно, но в нём содержится полезная информация об уходе за вашей плитой.
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