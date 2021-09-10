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Изменить ситуацию может приватизация (Кудрин). Зюганов прокомментировал ее последствия

Изменить ситуацию может приватизация (Кудрин). Зюганов прокомментировал ее последствия

.и немного обо всем Не хотелось политизировать казалось бы экономический вопрос, но из некоторых уст, прилагавших свои силы к приватизации 90-х годов, опять раздаются призывы к разгосударствлению экономики через приватизацию того, что осталось.

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Денис
Прочитайте статью, вглядитесь в рожи и вспомните фамилии 90-х, одни и те же и никто не из них не сидит, почему? Зато всё наоборот, обычному работяге (часто голодному) говорят, — ”Ты гад неблагодарный, пукин и чубайс тебя кормят, они страну подняли. Приватизация это же хорошо“. Это как битый небитого везёт. Виновата всегда жертва потому что она слабее. Кого-нить покалечить и сказать что просто пошутил так. На дороге если джип круче, то ему надо уступить. Воров в законе сажают лишь за название. А в стране НАСТОЯЩИЕ преступники именно у власти, но они живут спокойно.
Люба Цион
Кудриных Чубайсов и прочих умников давно надо было гнать поганой метлой из экономики и политики... довели народ до нищеты и это всё на что они способны и никакие они не хозяйственники а так - словоблуды...
ГусЕна
Люба, ну ежели ты нищая, ну иди , земельку прогревай, тренируйся.
Люба Цион
Спасибо за "мудрый" совет...
Ирина
ВЕСЬ российский бизнес -крупный ,средний ,малый ,за 30 лет показал свою чудовищную неэффективность ,и убыточность для России и российского народа . Олигархи и бизнесмены выкачали из России и российского народа колоссальные деньги ,да еще требуют ,чтобы Государство им помогало ,а Россия все 30 лет существует за счет вывоза природных ресурсов и импорта . Без огромных природных ресурсов и советского наследства ,Россия давно бы уже рухнула с самые отсталые и нищие страны мира .

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