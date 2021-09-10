Изменить ситуацию может приватизация (Кудрин). Зюганов прокомментировал ее последствия

.и немного обо всем Не хотелось политизировать казалось бы экономический вопрос, но из некоторых уст, прилагавших свои силы к приватизации 90-х годов, опять раздаются призывы к разгосударствлению экономики через приватизацию того, что осталось.
Популярные статьи
- Политический режим в России катится к закату. Когда-нибудь, Путина будут судить даже те, кто сегодня его любит
- С мигрантами пора что-то делать. Пока они не сделали что-то с нами
- Не кажется вам, не вполне вменяемые диванные стратеги, что ваша критика власти перешагнула все мыслимые и немыслимые нравственные и человеческие барьеры?
Свежие комментарии