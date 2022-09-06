«Оля-императрица»: Анфиса Чехова раскрыла истинное лицо Бузовой

Ольга Бузова нередко заявляет: она — суперзвезда, которая вышла из народа. Теперь певица может себе позволить отдых на самых дорогих курортах, брендовые вещи, поклонников называет «своими людьми» и уверена — ее везде и всюду с нетерпением ждут.