Пятый канал

31 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гость
    Никто и не сомневался, что отчёт будет именно таким, какой нужен западу. Одна шайка-лейка, что МАГАТЭ, что ОБСЕ.Небензя выразил с...
  • игорь поляков
    Предателям не место в РФ.Уехавшая на Украи...
  • Гость
    Странная женщина, бросила своих детей, а теперь расчитывает на хорошие отношения.Уехавшая на Украи...

«Оля-императрица»: Анфиса Чехова раскрыла истинное лицо Бузовой

«Оля-императрица»: Анфиса Чехова раскрыла истинное лицо Бузовой

Ольга Бузова нередко заявляет: она — суперзвезда, которая вышла из народа. Теперь певица может себе позволить отдых на самых дорогих курортах, брендовые вещи, поклонников называет «своими людьми» и уверена — ее везде и всюду с нетерпением ждут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх