«Обольщение — главное оружие разведчицы»: секреты работы женщин-агентов КГБ

Известно, что легендарный разведчик Рихард Зорге нелестно отзывался о женщинах-резидентах. Он считал их чересчур сентиментальными и эмоциональными, а также слабо разбирающимися в военных и политических вопросах.
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