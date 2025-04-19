В Омской епархии рассказали, когда можно освятить куличи в Успенском соборе. Освящение началось сегодня.
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В Омской епархии рассказали, когда можно освятить куличи в Успенском соборе. Освящение началось сегодня.