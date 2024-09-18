Российский журналист обжаловал статус иноагента

РИА: журналист Михаил Зыгарь обжаловал в кассационном суде статус иноагента Журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ в снятии с него иноагентского статуса.