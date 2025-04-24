Зураб Церетели: наследие великого скульптора и его влияние на современное искусство Грузии Юлия Челканова22 апреля на 92-м году жизни скончался российский скульптор, художник-монументалист и президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
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