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Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Сколько кубиков сахара прячется в готовых продуктах — наглядно

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько сахара содержится в готовом йогурте, даже если на нем написано, что он «натуральный»? На самом деле количество сахара в знакомых всем и популярных продуктах на полках супермаркетов поистине впечатляет.

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