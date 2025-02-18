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Мы соседи по планете

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20 фото горячих стюардесс в форме и без, после просмотра которых вы полюбите самолеты

У многих людей есть страх перед полетами, и их можно понять. Огромная высота, отсутствие земли под ногами, зоны турбулентности… Из-за всего этого пассажиры самолетов часто чувствуют себя тревожно и дискомфортно.

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