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Царьград

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Жители Германии массово везут пустые пивные бутылки в Австрию ради выгоды

Жители Германии массово везут пустые пивные бутылки в Австрию ради выгоды

Разница в цене на тару для перевозки пива в Австрии и Германии стала причиной увеличения объемов транспортировки бутылок из одной страны в другую.

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