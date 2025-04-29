В Казани продают раритетный автомобиль с пробегом 24 тыс. км

В Казани на продажу выставили ретроавтомобиль «Москвич-400» 1948 года выпуска. Этот желтый автомобиль с пробегом всего 24 тысячи километров оценили в 500 тысяч рублей, следует из объявления, опубликованного на одной из площадок.