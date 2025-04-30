Реестр алиментщиков, повышение пенсий и штрафы: новые законы мая

В мае в России вступят в силу новые законы. Рассказываем, как изменится наша жизньВ мае 2025 года в России начнут действовать нововведения в законодательстве, которые окажут влияние на разные аспекты жизни граждан.
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