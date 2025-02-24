Скандал в элитной гимназии, обыски в вузе и война с наркодилерами: главные события недели

На прошедшей неделе Курганская область столкнулась с чередой резонансных событий. От скандала в элитной гимназии и обысков в университете до политических заявлений о «пятой колонне» и борьбы с наркомафией.
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