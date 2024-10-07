Уничтожение Гитлера во время заговора в 1944 году сказалось бы плохо на СССР, точно так же и с Зеленским. Он еще не до конца доработал и не до конца разрушил украинскую идею и украинскую государственность

Если рассматривать что Крым воспользовался своим "особым статусом" и после евромайдана и проведённого референдума воссоединился с Россией в 2014 году, то была прямая опасность военной агрессии 150-ти тысячной группировки ВСУ в декабре 2021 года вторжения. Что потом было подтверждено - план наступления был на 3 марта 2024 года.

Руслан Богомолов

Очередной выс*р, оправдывающий гибель сотен тысяч украинцев и десятков тысяч русских в братоубийственной войне ради выживания ублюдочных правителей этой недостраны. Об этом здесь https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru Кстати, о возможной гибели Гитлера в 1944-м году. Да, возможно нам бы не пришлось брать Берлин, в сферу советского влияния не вошла бы вечно продажная Чехия, Польша бы осталась более куцой без Силезии и Гданьска (Данцинга), Венгрия и Румыния не стали бы "странами народной демократии". Но зато почти миллион наших солдат сохранили бы свои жизни, страна бы раньше вышла из войны и быстрее бы восстанавливалась. Так что вряд ли достигнутый при живом Гитлере успех Красной армии за счёт гибели миллиона наших воинов стоил того. Так же и сегодня достигаемый успех Российской армии за счёт гибели десятков тысяч наших героев не стоит, на мой взгляд, сохранения жизни ворюг с Банковой.