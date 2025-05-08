В Крыму действует штормовое предупреждение «В связи с прохождением фронтальных разделов в течение суток 8 мая и днем 9 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», – сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.