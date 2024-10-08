Особняк Грачева на Дровяной улице стал региональным памятником

Здесь находится станция скорой помощи В Адмиралтейском районе Петербурга особняк купца Ефима Грачева, расположенный на Дровяной улице, 7б, получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
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