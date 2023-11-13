На выставке вооружений в ОАЭ представят новые российские зенитные комплексы

На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow-2023 концерном воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей" будут представлены образцы зенитной ракетной системы (ЗРС) средней дальности С-350Е "Витязь" и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Викинг".
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