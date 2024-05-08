В День Победы в Челябинске с утра закроют центр для автомобилей

В центре Челябинска закроют движение автотранспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 9 мая, на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет ограничено движение транспорта.