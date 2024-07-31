Рябков: Белоусов предупредил Остина о возможной неуправляемой эскалации

Руководитель министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в июльском телефонном разговоре предупредил шефа Пентагона Ллойда Остина о возможной неуправляемой эскалации из-за действий Украины и Соединенных Штатов.
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