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Рябков: Белоусов предупредил Остина о возможной неуправляемой эскалации

Рябков: Белоусов предупредил Остина о возможной неуправляемой эскалации

Руководитель министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в июльском телефонном разговоре предупредил шефа Пентагона Ллойда Остина о возможной неуправляемой эскалации из-за действий Украины и Соединенных Штатов.

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