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Туалетная проблема в школе: причины длительного терпения у мальчиков и возможные последствия

Вопрос о том, как долго ребенок может терпеть до посещения туалета в школе, становится актуальным для многих родителей, выбирающих учебное заведение с учетом санитарных условий и безопасности туалетов.

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