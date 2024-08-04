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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тарханов: «Зенит» – космический уровень, явно сильнее всех в России сейчас. Может, «Спартак» и «Динамо» составят конкуренцию на дистанции»

В субботу «Зенит» победил «Ростов» со счетом 5:0 в 3-м туре Мир РПЛ. – Не ожидали, что «Ростов» будет разгромлен «Зенитом»? – Почему? Все ожидали.

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