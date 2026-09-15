Трое подростков госпитализированы после ДТП на Сахалине из-за несанкционированного использования автомобиля

В городе Оха на Сахалине трое подростков получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло после того, как один из них взял без разрешения родителей автомобиль Toyota Mark II.
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