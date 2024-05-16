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Сюрпризы в деле об утонувшем автобусе

Сюрпризы в деле об утонувшем автобусе

 Сюрпризы в деле об утонувшем автобусе Водитель-гражданин РФ, как выяснилось на суде, не знает русского языка Николай Петров    Как уже сообщало «Столетие», на минувшей неделе в Петербурге произошла страшная трагедия – рухнувший в реку Мойку автобус унес жизни семи горожан.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Нужно открывать уголовное дело за незаконное получение Курбоновым российского гражданства, он же не знает русского языка?!.
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16 час.

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