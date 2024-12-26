Уровень заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ снижается уже несколько недель подряд, сейчас он ниже еженедельного эпидемического порога на 17,8%.
Эксперты назвали причины снижения заболеваемости гриппом
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Никто не ходит в поликлиники, вот и вся ваша статистика! Мы с супругой делали прививки 4-х валентные после моря, быстрая ходьба каждый день по 5 км., дыхательные упражнения с Мариной Корпан и что? Враз температура сказанула под 38° и так двое суток. Нового ничего нет: Кагоцел и Парацетамол! Всё!
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19 час.
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