В ЛНР заявили о повреждении зернохранилища в Новоалександровке при обстреле ВСУ

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новоалександровку из РСЗО HIMARS.