ВСУ атаковали Воронежскую область: обломки дронов повредили железнодорожную инфраструктуру Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать регионы России.
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ВСУ атаковали Воронежскую область: обломки дронов повредили железнодорожную инфраструктуру Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать регионы России.
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