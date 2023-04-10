США установили слежку за Зеленским — CNN

На Банковой не были удивлены данным развитием событий.Американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что украинские чиновники оказались не сильно удивлены слежке, которую США установили за президентом Украины Владимиром Зеленским.
На Банковой не были удивлены данным развитием событий.Американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что украинские чиновники оказались не сильно удивлены слежке, которую США установили за президентом Украины Владимиром Зеленским.
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