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Невролог Маркитан посоветовал делать перерывы при сидячей работе и менять положение тела

Невролог Маркитан посоветовал делать перерывы при сидячей работе и менять положение тела

Невролог-остеопат Антон Маркитан предупредил, что боль в шее и спине могут провоцировать привычки смотреть в телефон вниз, долго сидеть без движения и носить тяжелую сумку на одном плече, сообщает «Лента.

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