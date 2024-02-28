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  • Людмила Абрамова
    вот твари кто это сделал..вот их то точно нужно отправить на сво..В Свердловской об...
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900 тонн цветов завезли на Урал к 8 Марта

Более 630 тонн импортных цветов на сумму 3,5 миллиона долларов США оформили таможенники в феврале. Всего, с начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 миллионов долларов США.

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