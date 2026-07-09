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Медицина 2.0

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Кардиохирург Запрягаев: мерцательная аритмия повышает риск смерти даже у молодых

Кардиохирург Запрягаев: мерцательная аритмия повышает риск смерти даже у молодых

Кардиохирург Юрий Запрягаев: мерцательная аритмия бывает у людей разного возраста, даже у молодых. Врач Запрягаев заметил в интервью, что нарушение сердечного ритма часто не воспринимается как опасная и серьезная патология.

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