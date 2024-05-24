Эту молодую женщину принесли в жертву более 2000 лет назад

﻿﻿Гробница железного века была обнаружена в 2010 году в графстве Дорсет, Англия. Гробница расположена в сооружении, которое археологи называют «загоном для банджо» из-за формы музыкального инструмента: это круглая территория, окруженная рвом и дамбой, к которой ведет длинная входная дорожка.