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Эту молодую женщину принесли в жертву более 2000 лет назад

Эту молодую женщину принесли в жертву более 2000 лет назад

﻿﻿Гробница железного века была обнаружена в 2010 году в графстве Дорсет, Англия. Гробница расположена в сооружении, которое археологи называют «загоном для банджо» из-за формы музыкального инструмента: это круглая территория, окруженная рвом и дамбой, к которой ведет длинная входная дорожка.

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