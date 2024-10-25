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Политический вестник

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"Управление войсками потеряно". Путин рассказал, что на самом деле происходит в Курской области

"Управление войсками потеряно". Путин рассказал, что на самом деле происходит в Курской области

Тысячи украинских военнослужащих в Курской области полностью дезориентированы. Они ещё не понимают, что находятся в окружении, и продолжают хаотически перемещаться по открытой местности, становясь добычей артиллерии и авиации Российской Федерации.

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