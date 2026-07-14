Беременная от Ираклия Пирцхалавы модель Екатерина Лукьянова ответила на обвинения в мошенничестве

22-летняя модель Екатерина Лукьянова, которую считали "любовницей" Тимати и которая сейчас ждёт ребенка от певца Ираклия Пирцхалавы, прокомментировала информацию о якобы возбуждённом против неё уголовном деле по факту мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии