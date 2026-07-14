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SPLETNIK

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Беременная от Ираклия Пирцхалавы модель Екатерина Лукьянова ответила на обвинения в мошенничестве

Беременная от Ираклия Пирцхалавы модель Екатерина Лукьянова ответила на обвинения в мошенничестве

22-летняя модель Екатерина Лукьянова, которую считали "любовницей" Тимати и которая сейчас ждёт ребенка от певца Ираклия Пирцхалавы, прокомментировала информацию о якобы возбуждённом против неё уголовном деле по факту мошенничества.

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