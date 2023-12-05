В России собрались изменить алгоритм предоставления потребкредитов

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин,разработал законопроект, направленный на защиту граждан от телефонного мошенничества при оформлении потребительских кредитов.
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