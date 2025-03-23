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Закон, порядок, государство

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В Самарской области суд, рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, вынес приговор мужчине, обвиняемому в обмане своего работодателя

В Самарской области суд, рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, вынес приговор мужчине, обвиняемому в обмане своего работодателя

В конце 2023 года в полицию за помощью обратился 35-летний директор одной из фирм, занимающихся комплектующими для автомобилей, который пояснил, что водитель организации не доставил груз на склад в Московскую область и не выходит на связь.

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