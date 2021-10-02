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Бизнес на пальцах: Как открыть маникюрный салон с нуля по франшизе на примере сети CHERNIKA Nails

Бизнес на пальцах: Как открыть маникюрный салон с нуля по франшизе на примере сети CHERNIKA Nails

Элона Михайлова, директор по развитию федеральной сети CHERNIKA Nails рассказывает, как за несколько шагов построить успешный бизнес на красоте.

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