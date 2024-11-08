Губернатор Калифорнии заявил о готовности противостоять действиям Трампа

Kent Porter/The Press Democrat via AP Губернатор американского штата Калифорния, демократ Гэвин Ньюсом заявил, что его администрация будет бороться с "незаконными действиями" новой администрации республиканца Дональда Трампа, победившего на выборах президента США.
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