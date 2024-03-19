На Комсомольском сгорел дом. 🔥🔥🔥 Клубы чёрного дыма видно было далеко от места происшествия. Как сообщают очевидцы спасти постройку не удалось.
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На Комсомольском сгорел дом. 🔥🔥🔥 Клубы чёрного дыма видно было далеко от места происшествия. Как сообщают очевидцы спасти постройку не удалось.