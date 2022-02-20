Эр-Рияд заявил о готовности к пятому раунду переговоров о нормализации связей с Тегераном

Эр-Рияд, 20 февраля. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что его страна готова провести пятый раунд прямых переговоров с Ираном, несмотря на «отсутствие реального прогресса» по итогам предыдущей встречи.