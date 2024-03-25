Рекордная серия Кучерова прервалась

Никита Кучеров впервые за 14 матчей не набрал очков. Ранним утром 25 марта в Анахайме ( штат Калифорния, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс’ принимали «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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