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Клэбо о восстановлении после травмы: «Легче было бы сломать бедро – сухожилие заживает очень медленно»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжам Йоханнес Клэбо рассказал о травме бедра, которую он получил в июле.

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