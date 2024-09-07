Роман Свитан как образец украинской пропаганды

Откуда среди украинцев столь много людей, безоглядно уверовавших в победу ВСУ завтра после обеда или в примитивность российского военного дела? Это плоды деятельности украинской мукомольни лжи, на которой заправляют деятели, подобные Роман Свитану, выдающемуся источнику вранья по любому поводу.